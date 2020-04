Skrzybski über Start bei Fortuna : „Nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“

„Nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“

Düsseldorf Im Januar lieh Fortuna Düsseldorf Steven Skrzybski vom FC Schalke 04 aus. Der Angreifer soll dem Klub dabei helfen, den Klassenerhalt in der Bundesliga zu erreichen. Bislang konnte der 27-Jährige aber nicht überzeugen. Das soll sich bald ändern.

Mitte Januar war Steven Skrzybski noch bester Laune. Damals saß er während des Winter-Trainingslagers im sonnigen Marbella umrundet von Journalisten an einem Tisch und erzählte von seinen Zielen mit Fortuna. Unmittelbar zuvor hatten die Düsseldorfer den Offensivspieler für die Rückrunde vom FC Schalke 04 ausgeliehen, bei dem Skrzybski nicht mehr zum Zuge kam. Der Klassenerhalt mit Fortuna sollte es sein, wenn möglich mit vielen eigenen Scorerpunkten Skrzybskis.

Knapp vier Monate später hat sich eine gewisse Ernüchterung festgesetzt. Noch ist es für Skrzybski bei Fortuna nicht so rund gelaufen, wie erhofft. „Wenn man ganz ehrlich ist, dann ist das für beide Seiten noch nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte er dem „Kicker“. „Ich hatte eine gute Vorbereitung, in den ersten beiden Spielen aber noch keine richtige Bindung zur Mannschaft, dann kamen kleinere Verletzungen hinzu.“