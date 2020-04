Landwirt : Corona-Krise erschwert Spargel-Ernte

Die Auflagen sind hoch, wie der Blick auf die Arbeit von Landwirt Jürgen Benninghoven zeigt.

Team: Seit 2005 führt Jürgen Benninghoven den Bauerngarten am Fuße des Schwarzbachtals. Sein Team umfasst allein 38 Festangestellte. Eines seiner Spezialgebiete ist der Spargelanbau, den er an drei Standorten auf insgesamt rund 20 Hektar Fläche betreibt. Herzstück des Bauerngartens ist der Hofladen am Mauerweg 3 mit angeschlossenem Café.

„Durch den vorübergangenen Einreisestopp war unser dringend benötigtes Fachpersonal zu spät hier“, so Benninghoven. Und das könne eben nicht einfach so durch kurzentschlossene freiwillige Helfer aufgefangen werden.

Unterm Strich führen die besonderen Umstände in diesem Jahr dazu, dass der Spargel in der Produktion deutlich teurer ist als gewöhnlich. „Wir müssen mit mindestens zehn Prozent an höheren Kosten rechnen“, sagt Benninghoven. Gleichzeitig machen dem Spargel-Experten die fehlenden Abnehmer in der Gastronomie zu schaffen, wo er ansonsten auftragsstarke Stammkunden hat. Doch wo Restaurants geschlossen bleiben müssen, sinkt naturgemäß die Nachfrage gegen Null.

Deswegen hofft er allgemein auf ein verstärktes Bekenntnis zu lokalen Erzeugnissen: „Wir wollen bei unseren Kunden das Bewusstsein wecken, den heimischen Spargel zu kaufen“, betont er und versichert: „In Ratingen angebauter Spargel ist etwas Besonderes in Qualität und Auswahl, vom Sackerhof in Tiefenbroich über Schlüter in Lintorf und den Schwarzbachhof in Homberg bis zu uns.“ Und ein lokaler Einkauf hilft, das trotz Corona-Krise zu erhalten. So sehen es auch andere Landwirte aus der hiesigen Region.