Nationale Wettbewerbe : Uefa rät Verbänden zum Abschluss der Saison

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die "nachdrückliche Empfehlung" ausgesprochen, die wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzten nationalen Wettbewerbe abzuschließen.

Wegen der Coronavirus-Pandemie sind derzeit alle Uefa-Wettbewerbe, darunter die Champions League und Europa League, bis auf Weiteres ausgesetzt. Die Uefa hatte den nationalen Ligen Vorrang eingeräumt. Die EM 2020 ist bereits in den Sommer 2021 verschoben. Wann in den jeweiligen Ländern wieder gespielt werden kann, ist aber völlig offen. Die Deutsche Fußball Liga berät am Donnerstag das weitere Vorgehen. Am Montagabend war ein Neustart am 9. Mai ins Spiel gebracht worden, was tags darauf aber bereits zu deutlicher Kritik führte.