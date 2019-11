Erste Quali-Heimpleite seit 2009 : U21 verliert zum Jahresabschluss gegen Belgien

Freiburg Deutschlands U21 kassiert zum Jahresabschluss eine Niederlage. Beim 2:3 gegen Belgien offenbart der EM-Zweite zu viele Lücken in der Defensive. Die Leistungssteigerung nach der Pause rettet nicht mehr. Richtig freuen kann sich deshalb auch ein Gastgeber nicht.

Deutschlands U21 hat das Länderspieljahr mit einer Enttäuschung beendet. Die Auswahl von Fußball-Nationaltrainer Stefan Kuntz brockte sich durch Defensivpatzer beim 2:3 (1:2) gegen Belgien am Sonntag die erste Heimniederlage in der EM-Qualifikation seit zehn Jahren ein. Vor der ungewöhnlich großen U21-Kulisse von 16 504 Zuschauern konnte sich der Freiburgers Nico Schlotterbeck (38. Minute) im Heimstadion nicht richtig über seinen Treffer freuen, Ragnar Ache traf beim Debüt (81.). Doppel-Torschütze Lois Openda (43./70.) und Zinho Vanheusden (26.) sorgten für die Tore der Gäste. Kapitän Vanheusden verschoss zudem noch einen Strafstoß (32.).

„Mich hat geärgert, dass wir die Gegentore so einfach hergegeben haben“, kritisierte Kuntz. „Alle drei Gegentore wären mit optimaler Einstellung und sauberem Spiel zu verhindern gewesen.“ In einem temporeichen Spiel agierte der EM-Zweite Deutschland vor der Pause nicht zielstrebig genug. Belgien trat geradliniger auf und verbuchte insgesamt die besseren Chancen. „Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Wir sind vielleicht zu viel in Konter gelaufen“, sagte Schlotterbeck.