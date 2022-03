Erfolgreiche Netflix-Serie : Was Sie zur zweiten Staffel von „Bridgerton“ wissen müssen

Düsseldorf Romantik, Adel, höfisches Kalkül und die wahre Liebe: Die Historien-Serie „Bridgerton“ bei Netflix startet mit Staffel 2. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

2020 landete Netflix mit Bridgerton einen Serien-Erfolg: Erzählt wird nach der Romanvorlage von Julia Quinn die Geschichte der acht Geschwister der Familie Bridgerton in der Londoner High Society im Jahr 1813 auf der Suche nach Liebe. In 68 Millionen Haushalten wurde die Produktion innerhalb der ersten vier Wochen nach ihrem Start geschaut, meldete der Streamingdienst. In 76 Ländern stand sie in dieser Zeit auf Platz eins der Charts und stellte damit einen neuen Rekord auf.