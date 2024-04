„Spy x Family Code: White“ Ein Familienausflug mit Hindernissen

Kennt man diese Zusammenhänge nicht, dürfte man in den ersten 15 bis 20 Minuten des Films ein wenig ratlos vor der Leinwand sitzen. „Spy x Family Code: White“ stürzt sich direkt in die Handlung und erklärt wenig zur Vorgeschichte des Anime. Das ist aber nicht weiter dramatisch, denn die Story des Films ist unterhaltsam und liebevoll inszeniert. Der Zuschauer muss also nicht unbedingt alles verstehen, um den Film zu genießen. Und nimmt das Unglück seinen Lauf, als sich die kleine Anya unüberlegt ein Stück Schokolade in den Mund steckt. Nichtahnend, dass sich in der süßen Sünde ein Mikrofilm befindet, der mal eben den Weltfrieden gefährden könnte.