Große Gefühle, pikante Gerüchte und viel Glamour – es ist eine einfache, aber effektive Formel mit der die Serie Bridgerton Millionen Zuschauer weltweit an den Bildschirm fesselt. Am 25. März startet die zweite Staffel auf Netflix. Hier finden Sie Infos rund um den Ursprung der Serie, wichtige Hauptfiguren und die Welt, in der Bridgerton spielt.