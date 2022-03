Review Picard 2. Staffel, Folge 2 : Picard: Mit Warpgeschwindigkeit ins Bedeutungslose

Böse Miene zum bösen Spiel: Jean-Luc Picard muss sich in einer alternativen Wirklichkeit zurechtfinden. Foto: dpa/Trae Patton

Das ging schnell: Die zweite Folge überrascht mit erzählerischen Mängeln und ist ein Tiefpunkt. Die Story entpuppt sich als ein Mischmasch bewährter Ideen und Themen der Vergangenheit, die schlecht umgesetzt werden. Dazwischen verstecken sich einige wenige gute Ansätze, die indes schnell links liegen gelassen werden.

Q ist wieder da. Und in altbekannter Überheblichkeit hält er Picard eine Lektion. Zumindest klingt es wie früher und Schauspieler John de Lancie hat sichtlich Spaß daran, noch einmal in die Rolle des exzentrischen Überwesens zu schlüpfen. Und doch fühlt es sich irgendwie anders an. Nicht, weil Q etwas schwächelt, wie Picard feststellt. Der Grund ist ein anderer: Wir verstehen nicht, was Q möchte. Noch nicht einmal im Ansatz. Und das ist der Unterschied zu seinen legendären Auftritten in vergangenen Serien. Da konnte man ahnen oder rätseln, worum es ihm ging. Nun sagt er Dinge, die pseudo tiefsinnig klingen – aber tatsächlich inhaltsleer scheinen. Weil wir es nicht verstehen.

Früher ging es indes nur um eine Episode, die in knapp 45 Minuten ihre Geschichte erzählte. Den Monologen von Q folgten umgehend Taten und es ergab sich schnell ein Bild. Nun sind wir in der zweiten von zehn Episoden. Und erst in den letzten Minuten werden wir vermutlich erkennen, worum es geht. Nur jetzt lässt uns das achselzuckend zurück. Was Q möchte? Keine Ahnung. Doch wenn wir nicht verstehen, warum er Picard gerettet hat, folgt gleich die nächste Frage: Warum soll es uns interessieren oder kümmern? Ach ja, wegen Picard. Und so oft, wie Q von Buße redet, haben wir zumindest eine vage Vermutung: Es geht um häusliche Gewalt und Picards Kindheit. Und um etwas, dass der kleine Jean-Luc getan hat. Aber mehr als Rätselraten ist das auch nicht. Und würde Q wirklich den ganzen Aufwand betreiben und die Vergangenheit ändern, damit Picard über seine persönlichen Probleme hinwegkommt? Mittlerweile scheint alles möglich. Schließlich gibt er Picard plötzlich eine so heftige Ohrfeige, dass der aus der Nase blutet. Für das Überwesen eine ziemlich primitive, unkontrollierte Aktion, die überhaupt nicht zu ihm passt. Aber wir haben schon einmal angemerkt, dass die neuen Autoren und Serienmacher es nicht so ganz mit Star Trek haben. Und das beweisen sie leider in jeder Folge aufs Neue.

Da ist also unser Picard in der „neuen“ Realität, in der auf der Erde und der Galaxis ein faschistoides, autokratisches und rassistisches System herrscht. Und er muss feststellen, dass der andere Picard, nennen wir ihn Dunkel-Picard, aus dieser Realität ein blutrünstiger, fanatischer General ist, der die Schädel seiner getöteten Feinde als Trophäen aufbewahrt. Offenbar hat unser Jean-Luc nun die Rolle des Dunkel-Picard eingenommen. Und er ist natürlich völlig davon entsetzt, was aus ihm in der neuen Realität geworden. Wucht entwickelt das leider nie, weil uns alles nur erzählt wird. Wir sehen niemals einen Dunkel-Picard, der Klingonen niedermetzelt und das mit einem wirren Blick feiert. Uns wird auch nie ein Jean-Luc gezeigt, der triumphierend Sarek köpft. Wir hören es nur. In einer Fernseh-Serie und keinem Hörspiel. Wirklich Blut an den Händen hat er nie. Das wirkt sehr steril. Dafür schaut sich Picard ein Hologramm von seinem dunklen Alter Ego an, der eine patriotische Rede hält. Nur leider ist Patrick Stewart in dieser Rolle des Psychopathen nicht wirklich überzeugend.

Star-Trek-Fans werden zudem bei der neuen Realität gleich an das Spiegel-Universum denken, das in der ursprünglichen Serie seine Premiere feierte und danach in „Enterprise“, „Deep Space 9“ und „Discovery“ eine Rolle spielte. Denn irgendwie sieht die Welt des Spiegel-Universums exakt so aus wie in dieser Picard-Folge. Doch dem wird schnell widersprochen. Das ist kein alternatives Spiegel-Universum, sondern tatsächlich die Realität – in der Q ein Detail in der Vergangenheit geändert hat. Natürlich braucht man diesen mehr als künstlichen Unterschied, um eine Zeitreise einzuläuten. Es werden sogar explizit Kirk und Spock genannt sowie ihre Art des Zeitreisens. Warum wird dann nicht gleich ihr Bericht über das Spiegel-Universum erwähnt? Ach ja, es ist nicht das rassistische, faschistoide, autokratische Spiegel-Universum mit einem Imperator an der Spitze. Es ist die neue rassistische, faschistoide, autokratische Realität mit einer Präsidentin an der Spitze. Also etwas völlig anderes. Alles klar?

Und damit das auch alle verstehen, beginnt die Folge nicht nur einmal mit Picard in der neuen Realität. Sie startet fünf Mal auf gleiche Weise mit Seven, Rios, Elnor und Raffi sowie Dr. Jurati, die immer mehr zum fünften vergessenen Nerd aus „Big Bang Theory“ verkommt. Alle wachen in der neuen Realität, sind völlig irritiert und entsetzt über diese neue Welt. Und jeder und jede von ihnen benimmt sich mehr als auffällig und wirkt so verstört, dass selbst der Android von Picard glaubt, dass er krank sei. Das ist alles wenig überzeugend und kindisch in Szene gesetzt. Und natürlich finden alle wie aus Zauberhand zueinander. Schließlich steht der „Auslöschungstag“ an, bei dem Picard vor Tausenden die besiegte Borg-Königin umbringen soll. Die ist dann aber plötzlich nicht nur der Schlüssel zur Zeitreise, die ansteht. Sie kann auch genau sagen, wann und wo Q die Zeitlinie verändert hat. Naja, Deus ex Machina passt schon irgendwie zur Borg-Königin. Und schließlich geht es in der Folge eigentlich nur darum. Die anderen 50 Minuten mussten aber irgendwie auch noch gefüllt werden.

Und da passt es dann, dass man gemeinsam wegbeamen möchte, aber einen Alarm auslöst. Seven als Präsidentin der neuen Konföderation (die Anspielung an die US-Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg ist nicht nur zufällig) erklärt im Anschluss das Sicherheitsprotokoll, das sie gelesen hat. Das hätte sie vielleicht allen vorher erzählen sollen? Man hätte sofort einen anderen Weg gefunden? Nun sucht man nach einer Alternative. Seven und Picard müssen dafür indes Zeit gewinnen. Also nehmen sie am „Auslöschungstag“ teil. Und sie ziehen die Hinrichtung der Borg-Königin in die Länge. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Nicht nur, dass Picard alles so dermaßen lächerlich und übertrieben verzögert. Es soll vor Tausenden stattfinden. Wir sehen aber kein Stadion. Es scheint ein Schuppen zu sein, in dem ein wilder Mob von vielleicht 50 oder 60 Leuten skandiert.

Da hätte man lieber mal in Serien wie „The Man in the High Castle“ reingeschaut, wie das in faschistoiden, autokratischen Systemen aussehen kann. Natürlich in einem Stadion mit Tausenden Besuchern sowie mit Ehrengästen wie die anderen Minister und mit Vertretern des Militärs in der ersten Reihe. Es ist ein großer Ehrentag in dieser Welt. Wir sehen aber nur eine bessere Garage!? Das passt alles irgendwie nicht zusammen. Oder das Budget wurde deutlich zusammengestrichen für die zweite Staffel. Wenn dann noch Elnor locker ein paar Sicherheitskräfte niedermetzelt und einen pseudocoolen Spruch von sich gibt, sind wir tatsächlich in einem schlechten Action-B-Movie der 80er angekommen – und von Star Trek Lichtjahre entfernt.

Dabei verstecken sich gute Gedanken in der Folge: In der neuen Realität hat sich nicht die Menschheit weiterentwickelt, um die Umweltzerstörung und sozialen Problemen zu lösen. Man hat mit technischen Hilfsmitteln nur die Auswirkungen der von Menschen verursachten ökologischen Umwälzungen eingedämmt. Das wäre zumindest ein Ansatz gewesen, wenn man ihn weiter beleuchtet hätte. Das tut man aber nicht. Nur der Zuschauer kann überlegen, ob die Kosten für die Technik nicht zu einem Armutsgefälle geführt hat. Die sozialen Spannungen entluden sich gewaltsam, was in einem autokratischen System mündete? Solche Ideen gab es schon in anderen Filmen und Büchern. Aber ganz so tief wollten die Autoren da offenbar nicht einsteigen. Lieber zeigen sie Raffi, die leicht verbittert auf die Tatsache reagiert, dass ihre Ex-Geliebte Seven in der neuen Realität verheiratet ist. Man muss die Schwerpunkte eben auf das Wesentliche legen.