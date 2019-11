Als Yetis verkleidet : Blasorchester trällert Rocky-Melodie während Länderspiel

Mönchengladbach Bei der erfolgreichen Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft für die EM 2020 spielte die Musik nicht nur auf dem Platz. Als Yetis verkleidete Musiker sorgten beim 4:0 gegen Weißrussland in Mönchengladbach für Stimmung.

Durch die Musiker herrschte zumindest etwas Stimmung in der ersten Halbzeit im Borussia-Park. Das Spiel verfolgten lediglich 33.164 Zuschauer. Für den Jahresabschluss am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt/Main gegen Nordirland wurden bisher auch noch keine 40.000 Tickets verkauft.