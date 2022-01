La Liga : Kroos schrammt mit Real knapp an Blamage vorbei

Bis kurz vor Schluss sah es aus, als würde Toni Kroos mit Real Madrid 0:2 beim Außenseiter FC Elche verlieren. Erst kurz vor Schluss, gelang Real noch der Ausgleich per Last-Minute-Doppelpack.

Eine Woche nach dem Sieg in der Supercopa ist Rio-Weltmeister Toni Kroos mit Real Madrid in La Liga knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Der spanische Fußball-Rekordmeister rettete am Sonntag in der Nachspielzeit ein 2:2 (0:1) gegen den FC Elche. Der Vorsprung des Tabellenführers beträgt nach 22 Spieltagen weiter vier Punkte auf den FC Sevilla.