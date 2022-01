Supercopa : Toni Kroos gewinnt 15. Titel mit Real Madrid

Köln Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos hat den spanischen Supercup gewonnen. Im Endspiel der Supercopa setzte er sich mit Real Madrid mit 2:0 gegen Athletic Bilbao durch.

Rio-Weltmeister Toni Kroos hat seinen 15. Titel mit Real Madrid gewonnen. Im Endspiel der Supercopa in Saudi-Arabien gewann der spanische Fußball-Rekordmeister 2:0 (1:0) gegen Athletic Bilbao . Für die Königlichen, die sich im Halbfinale gegen den Erzrivalen FC Barcelona mit 3:2 nach Verlängerung durchgesetzt hatten, war es der zwölfte Triumph in diesem Wettbewerb.

Die Supercopa, 1982 eingeführt, wird seit 2020 in Saudi-Arabien ausgespielt. Hinter dem Austragungsort Riad stehen vor allem finanzielle Beweggründe. Für das Turnier zahlt der Wüstenstaat rund 40 Millionen Euro an den spanischen Fußball-Verband RFEF, für drei Austragungen sollten insgesamt 120 Millionen von 2020 bis 2022 fließen - im vergangenen Jahr wurde die Supercopa aufgrund der Corona-Pandemie aber in Spanien ausgetragen.