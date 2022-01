Um TV-Bericht zu dementieren : Barcas Pique macht Millionengehalt öffentlich

Barcelona Mit einem ungewöhnlichen Schritt hat Gerard Pique einen TV-Bericht über sein vermeintliches Jahreseinkommen dementiert. Der Verteidiger des FC Barcelona veröffentlichte auf Twitter ein Foto seiner erhaltenen Gehaltszahlung.

Gerard Piqué, Abwehrchef des FC Barcelona, hat sein Gehalt per Kontoauszug öffentlich gemacht. 2.328.884,39 seien ihm am 30. Dezember ausgezahlt worden, das sei die Hälfte seines Jahreseinkommens in 2021 gewesen, twitterte der 34-Jährige mit Beleg und unkenntlich gemachter Kontonummer. Zuvor hatte ein in Spanien bekannter Sportjournalisten über ein viel höheres Salär für den Welt- und Europameister spekuliert. „Ein bisschen mehr Respekt“, forderte Piqué nun.