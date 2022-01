Supercopa : Bilbao folgt Real ins Pokalfinale

Update Riad Atletic schlägt Atletico: Atletic Bilbao zieht mit einem Sieg über Atletico Madrid ins Finale des spanischen Supercups ein. Real Madrid gewann am Tag zuvor das Clasico gegen den FC Barcelona.

Der spanische Fußball-Meister Atletico Madrid hat trotz eines kuriosen Eigentors zur Führung das Endspiel um den nationalen Supercup verpasst. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone verlor am Donnerstag ihr Halbfinale in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad gegen Titelverteidiger Athletic Bilbao 1:2 (0:0). Bilbao trifft im Finale am Sonntag, das an gleicher Stelle ausgetragen wird, auf Rekordmeister Real Madrid.