Borussias Social-Media-Ranking : Bensebaini hat mit Abstand die meisten Follower

Mönchengladbach Wenn Ramy Bensebaini auf Instagram etwas teilt, hat er allein durch die Fans, die ihm folgen, eine Reichweite in Millionen-Höhe. Mit dieser Zahl können sich die übrigen Spieler von Borussia Mönchengladbach nicht messen. Wir haben die Followerzahlen des Kaders zusammengestellt.

Was haben Manu Koné, Jordan Beyer, Luca Netz und Joe Scally gemeinsam? „Einiges“, könnte Ihre Antwort lauten. Da wäre zum einen das Alter, alle vier sind 18 bis 21 Jahre alt. Zum anderen gehören sie in dieser Saison bislang zu Borussias Gewinnern nach einer schwierigen Hinrunde. Es gibt aber noch etwas anderes, das das Quartett verbindet: Keiner von Ihnen hat eine Facebook-Seite, auf der sie mit ihren Fans Neuigkeiten aus dem Fußball- und Privatleben teilen. Koné, Beyer, Netz und Scally zählen zur Generation, die vor allem auf Instagram aktiv ist.

Facebook hat als Plattform an Bedeutung verloren. Wer sich schnell und unkompliziert an seine Follower wenden will, greift auf Instagram zurück. Das haben auch die älteren Profis wie Yann Sommer, Christoph Kramer, Matthias Ginter oder Patrick Herrmann verstanden. Zwar existiert von ihnen zum Teil noch ein öffentliches Facebook-Profil, regelmäßig gepflegt wird das aber nur von Sommer, der dort mit rund 690.000 Fans die meisten aller Gladbacher hat. Vor allem die Europameisterschaft im vergangenen Jahr dürfte dem Schweizer EM-Helden einen ordentlichen Schub verpasst haben. Tagelang stand Sommer nach dem gewonnenen Achtelfinale gegen Frankreich und dem gehaltenen Elfmeter von Kylian Mbappé im Mittelpunkt.