Benzema mit 300. Pflichtspieltreffer : Real Madrid feiert deutlichen Sieg – Barca nur 1:1 in Granada

Madrid Real Madrid hat einen nie gefährdeten Heimsieg gegen den FC Valencia gefeiert, bei dem Karim Benzema einen Rekordtreffer erzielte. Der FC Barcelona hat hingegen einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid thront in La Liga weiter souverän an der Tabellenspitze. Am 20. Spieltag gewann die Mannschaft um Ex-Nationalspieler Toni Kroos gegen den FC Valencia 4:1 (1:0) und baute ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf den FC Sevilla vorübergehend auf acht Punkte aus.