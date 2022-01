Streit mit Barcelona eskaliert : Dembele beklagt „Erpressung“

Barcelona Der FC Barcelona will Ousmane Dembele schon im Winter verkaufen. Der Streit zwischen Spieler und Klub um eine gescheiterte Vertragsverlängerung artet immer mehr in eine Schlammschlacht aus. Nun meldet sich der Franzose zu Wort - und spricht von Erpressung.

Der Streit zwischen dem FC Barcelona und Fußball-Profi Ousmane Dembele um eine gescheiterte Vertragsverlängerung spitzt sich zu. Nachdem der spanische Verein am Donnerstag zunächst die Trennung vom Flügelstürmer bekanntgegeben hatte, warf der 24 Jahre alte Franzose den Katalanen „Erpressung“ vor. Er werde sich „keinerlei Erpressung mehr beugen“, schrieb er in den sozialen Netzwerken. Vier Jahre lang habe er „Klatsch“ und „Lügen“ ertragen, damit sei nun aber Schluss.

View this post on Instagram

Der Fußballdirektor der Katalanen, Mateu Alemany, hatte zuvor in einem auf der Homepage des Clubs veröffentlichten Video die Trennung von Dembele mit sofortiger Wirkung bekanntgegeben und dem früheren Dortmund-Profi vorgeworfen: „Es ist offensichtlich, dass der Spieler nicht bei Barcelona bleiben will und sich nicht für Barças Zukunftsprojekt engagiert.“. Man wolle nur engagierte Spieler und hoffe, dass ein Transfer noch vor dem 31. Januar möglich sein werde.

In seiner Abrechnung mit dem Clubvorstand wies Dembele die Vorwürfe energisch zurück. Er habe „immer alles gegeben“. Er verbiete allen, zu behaupten, dass er sich nicht engagiere. Er stehe bei Barcelona noch unter Vertrag und stehe dem Club daher weiterhin zur Verfügung.

Trainer Xavi Hernández hatte schon am Vortag gewarnt, Dembélé müsse seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag verlängern. Andernfalls werde er nicht mehr für Barcelona spielen. „Entweder er verlängert oder wir lösen den Fall mit einem Weggang des Spielers. Uns bleibt nichts anderes übrig, nichts anderes“, sagte der Coach vor dem Achtelfinal-Pokalspiel der Katalanen am Donnerstag bei Athletic Bilbao. Für dieses Spiel wurde Dembele nicht mehr aufgestellt.