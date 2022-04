Vertrag verlängert : Dieser Barca-Star hat jetzt eine Milliarden-Ausstiegsklausel

Barcelona Für 75 Millionen Euro soll BVB-Stürmer Erling Haaland im Sommer wechseln dürfen. Ein Schnäppchen, wenn man sich anschaut, wie tief Interessenten für Barcelonas Araujo künftig in die Tasche greifen müssten.

Der spanische Fußball-Topklub FC Barcelona hat sich mit Innenverteidiger Ronald Araujo auf eine Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2026 geeinigt - mitsamt einer Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro. Wie die Katalanen am Dienstag verkündeten, soll der 23 Jahre alte Nationalspieler Uruguays den neuen Kontrakt am Freitag unterzeichnen. Araujo war im Sommer 2018 aus seiner Heimat nach Barcelona gewechselt.