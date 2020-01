Pokalheld in Italien : Ibrahimovic „schenkt“ Milan Halbfinale gegen Ronaldo

Pokalheld in Italien

Mailand Zlatan Ibrahimovic und Ex-Bundesligaspieler Hakan Calhanoglu waren die Matchwinner beim Pokalsieg des AC Mailand über den FC Turin. Jetzt geht es im Halbfinale gegen Superstar Cristiano Ronaldo.

Der ehemalige Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu und Superstar Zlatan Ibrahimovic waren die Pokalhelden aufseiten des AC Mailand, der sich Dienstagabend für das Halbfinale der Coppa Italia qualifizierte und jetzt auf Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo trifft. Mit 4:2 (2:2, 1:1) wurde der FC Turin nach Verlängerung bezwungen, das Finale findet am 13. Mai in Rom statt.

Der in der 82. Minute eingewechselte Ex-Hamburger und -Leverkusener Calhanoglu erzwang in der ersten Minute der Nachspielzeit durch das 2:2 die Verlängerung. Und in der 106. Minute schoss der Mittelfeldakteur auch noch das 3:2. Für den Schlusspunkt zum 4:2 war Ibrahimovic (109.) verantwortlich.