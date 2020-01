Neapel und Trainer Gattuso in der Krise : „Diese Mannschaft ist krank“

Neapel und Trainer Gattuso in der Krise

Köln Der SSC Neapel steckt tief in der Krise. Auch Trainer Gennaro Gattuso konnte die erhoffte Wende nicht herbeiführen. Der 42-Jährige fällt ein hartes Urteil.

Fünf Wochen nach der Entlassung von Trainer Carlo Ancelotti steckt Italiens Spitzenklub SSC Neapel tief in der Krise. Unter Führung von Ancelottis Nachfolger Gennaro Gattuso erlitten die Neapolitaner am Samstag eine 0:2-Niederlage im Heimspiel im Stadio San Paolo gegen die AC Florenz.

Der frühere Leipziger Diego Demme wurde von Gattuso gegen die Fiorentina in der 56. Minute eingewechselt. Am Dienstag hatte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler ebenfalls als Joker im italienischen Pokal sein Debüt für Napoli gegeben.

Napoli musste die vierte Pleite in Serie in einem Heimspiel hinnehmen, der Klub rutscht in der Tabelle immer weiter ab. Vier Niederlagen und ein Sieg ist die enttäuschende Bilanz Neapels unter Gattuso.