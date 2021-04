Fußball international :  Juristen halten Super League für rechtens

Düsseldorf Aus Sicht von Kartellrechtlern behindern die internationalen Fußballverbände als Monopolisten den Wettbewerb. Derweil stürzt der Aktienkurs des italienischen Meisters Juventus Turin weiter ab.

Man mag den Initiatoren der zumindest vorerst gescheiterten Super League Verrat am Fußball, Großmannssucht, Egoismus und Geldgier vorwerfen – rein rechtlich könnten sie sich nach Einschätzung von Experten relativ sicher sein, ihre Ideen auch gegen die Widerstände der internationalen Fußballverbände durchsetzen zu können. Vor einem Handelsgericht in Madrid ist es ihnen jedenfalls gelungen, eine Einstweilige Verfügung gegen den Weltfußballverband Fifa und das europäische Pendant Uefa zu erwirken. Inhalt dieser Verfügung: Sämtliche von den Verbänden angedrohten Sanktionen vom Ausschluss aus Wettbewerben bis zur Sperre einzelner Akteure wären verboten.

Nun bleibt es zweifelhaft, ob ein Handelsgericht in Spanien über die Teilnahmebedingungen an internationalen Wettbewerben befinden kann, die ein Sportverband ausrichtet. Aber zumindest stützt das Urteil die Einschätzung von Kartellrechtlern, die die Super League für rechtens halten. Aus ihrer Sicht ist die Vereinigung wettbewerbsrechtlich unbedenklich. Das klare Argument: Die Uefa und die Fifa sind Monopolisten, die zu verhindern suchen, dass ein Wettbewerber in den Markt eintritt. „Das ist ungefähr so, als wenn Amazon einem Händler damit drohen würde, ihn rauszuwerfen, weil er seine Waren auch auf anderen Plattformen anbietet“, sagt der erfahrene Münchener Kartellrechtler Mark.E. Orth.