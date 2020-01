Schwede legt beim AC Mailand los : Ibrahimovic noch „gemeiner“ als früher

Mailand Zlatan Ibrahimovic ist zurück beim AC Mailand. Seinen Dienst bei den Italienerin trat der Schwede mit gewohnt markigen Worten an.

Zlatan Ibrahimovic sucht bei seinem neuen Klub AC Mailand den Nervenkitzel - und weniger das große Geld. „Ich habe ein Angebot gesucht, dass mir das Adrenalin ansteigen lässt. In diesem Alter spielst du nicht für Geld“, sagte der 38-Jährige bei seiner Vorstellung am Freitag in Mailand. Mit 38 habe er mehr Angebote bekommen als mit 28. Mittlerweile sei er noch „gemeiner“ als früher und erwarte von seinen Mannschaftskollegen, dass sie so hart arbeiteten wie er, sagte der extrovertierte Schwede.