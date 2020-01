Fußball : Robin Gosens verlängert Vertrag in Bergamo bis 2023

Robin Gosens verlängert Vertrag in Bergamo bis 2023

Elten Beim 1:1 von Atalanta im Spitzenspiel bei Inter Mailand erzielt der Eltener seinen sechsten Saisontreffer in der Serie A. Lothar Matthäus setzt sich für eine Berufung von Robin Gosens in die Nationalmannschaft ein.

Robin Gosens sorgt weiter für Aufsehen. Im Spitzenspiel der italienischen Serie A trat der Fußball-Profi mit Atalanta Bergamo bei Liga-Primus Inter Mailand an. Im mit mehr als 70.000 Zuschauern ausverkauften Giuseppe Meazza-Stadion erkämpfte sich der Gast ein 1:1.

Der Eltener Gosens war wieder einmal einer der Protagonisten der Partie. Er sorgte in der 75. Minute für den Ausgleichstreffer, als er gedankenschnell ragierte und Inter-Keeper Samir Handanoviv auf dem falschen Fuß erwischte. Und für Atalanta wäre sogar noch mehr drin gewesen. In Minute 88 lupfte Gosens den Ball zu Malinovski, der gefoult wurde. Allerdings scheiterte Muriel mit dem fälligen Elfmeter an dem stark reagierenden Mailänder Schlussmann. „Es läuft momentan einfach sensationell“, freut sich Gosens über das Remis beim lombardischen Nachbarn.