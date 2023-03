Havertz mit Elfer-Tor Chelsea verpasst dritten Sieg in Folge - Haaland Hattrick im Pokal

Der englische Ex-Meister FC Chelsea hat in der Premier League den dritten Sieg in Folge trotz eines Treffers von Kai Havertz verpasst. Gegen den FC Everton kam das Team um den deutschen Fußball-Nationalspieler über ein 2:2 (0:0) nicht hinaus. Havertz traf in der 76. Minute per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1.