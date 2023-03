Premier League Arsenal nach 3:0 weiter auf Titelkurs - Manchester United nur Remis

Der FC Arsenal hat seinen Fünf-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze der englischen Premier League behauptet. Die Londoner setzten sich am Sonntag bei ihrem Stadtrivalen FC Fulham problemlos mit 3:0 (3:0) durch und liegen damit weiter fünf Zähler vor Verfolger Manchester City. Der Fußball-Meister hatte am Samstag 1:0 bei Crystal Palace gewonnen. Auf Rang drei folgt Manchester United, das eine Woche nach dem 0:7 gegen Jürgen Klopps FC Liverpool nicht über ein 0:0 gegen den FC Southampton hinauskam.