Selbst Klopp versteht es nicht Lineker-Suspendierung schlägt hohe Wellen

Seinen Auftritt am Spieltag ließ sich Gary Lineker nicht nehmen. Mit Sohn George saß die englische Fußball-Ikone auf der Tribüne seines Heimatklubs Leicester City und sah zu seinem Bedauern die Niederlage gegen den FC Chelsea (1:3). Im dunklen Anzug trat der 62-Jährige dabei auf wie ein klassischer Anchorman, doch von jener Rolle als Moderator der Premier-League-Show wurde Lineker von der BBC suspendiert - was mittlerweile zu großen Verwerfungen in allen gesellschaftlichen Bereichen auf der Insel geführt hat.