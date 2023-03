Aufholjagd gestoppt Liverpool schon wieder ausgebremst – Chelsea und Spurs siegen

Nach zuletzt fünf Liga-Spielen ohne Niederlage und ohne Gegentor bleibt Liverpool damit vorerst auf Rang fünf, Newcastle United könnte am Sonntag mit einem Sieg vorbeiziehen. Teammanager Klopp und seine Mannschaft gastieren am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Titelverteidiger Real Madrid. Das Hinspiel verlor der Königsklassen-Sieger von 2019 mit 2:5.