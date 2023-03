Mit Debütanten Flick benennt ersten Länderspielkader auf dem Weg zur Heim-EM

Gut 100 Tage nach dem Gruppen-K.o. der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar benennt Hansi Flick sein erstes Aufgebot für das Länderspieljahr 2023. Auf dem Weg zur Heim-Europameisterschaft 2024 verzichtet der Bundestrainer in den Partien am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien auf bewährte Kräfte wie Thomas Müller und Ilkay Gündogan.