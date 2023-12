Franzosen spielten in der Champions League Freiburg trifft in Europa-League-Zwischenrunde auf Lens

Der SC Freiburg spielt in der Zwischenrunde der Europa League gegen den RC Lens um den Einzug ins Achtelfinale. Das ergab die Auslosung für den zweitwichtigsten europäischen Klub-Wettbewerb am Montag am Sitz der Europäischen Fußball-Union (Uefa) in Nyon. Die Partien werden am 15. und 22. Februar ausgetragen, der Sport-Club muss zunächst auswärts ran und hat im Rückspiel Heimrecht.