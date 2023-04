Es geht um knapp 28 Millionen Euro Ex-Bundesligaspieler winkt wegen Vertragsbruch Entschädigungszahlung von Leeds

Leeds hatte den Stürmer im Januar 2020 von Fußball-Bundesligist RB Leipzig ausgeliehen und eine Kaufpflicht in Höhe von 21 Millionen Euro vereinbart, sollte am Ende der Saison der Aufstieg in die Premier League gelingen. Die Engländer weigerten sich trotz des Sprungs in die Eliteklasse dann aber, die Summe zu zahlen, da der Aufstieg aufgrund der Corona-Pandemie erst nach dem ursprünglichen Vertragsende am 30. Juni 2020 perfekt geworden sei.