Fußball International kompakt Chelsea entlässt Trainer Potter – Real dank Benzema zurück in der Spur

Real Madrid hat sein Heimspiel gegen Real Valladolid klar gewonnen, bleibt aber in der Primera División zwölf Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona. Beim 6:0 (4:0)-Erfolg am Sonntag gelang Stürmerstar Karim Benzema (29./32./36. Minute ) ein Hattrick für den spanischen Fußballmeister, der Brasilianer Rodrygo (22.) hatte das Team von Trainer Carlo Ancelotti in Führung gebracht. Marco Asensio (73.) und Lucas Vazquez (90.+1) sorgten nach der Pause für die weiteren Tore der Madrilenen.