Sieg in Berlin RB Leipzig erobert Rang vier

RB Leipzig hat mit dem Pokal-Erfolg im Rücken in der Fußball-Bundesliga mit Mühe wieder in die Spur gefunden und einen Champions-League-Platz zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose gewann drei Tage nach dem 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund bei Hertha BSC mit 1:0 (1:0). Damit kletterten die Sachsen in der Tabelle auf den vierten Rang und verpassten den Berlinern zugleich einen Rückschlag im Abstiegskampf.