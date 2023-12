Indoor-Spielplatz in Remscheid Spiel und Spaß auf 600 Quadratmetern

Eine Rutsche, die dank integrierter Rollen mit doppelter Geschwindigkeit genutzt werden kann, eine Bahn für Bobby-Cars und Dreiräder, Trampoline und ein Fußballfeld sind nur einige der Spielmöglichkeiten, die Kinder hier nutzen können. In einem angrenzenden Aufenthaltsbereich können Eltern auf ihre Kinder warten oder Geburtstage gefeiert werden. Auch Spielzeuge werden in einem abgetrennten Bereich verkauft, das ist Teil der neuen Konzeptidee. Zudem verändert habe sich die Optik des Spielplatzes, sagt Coskun: Auf der Fläche neben dem C&A ist alles an ein Wildtier- und Safari-Thema angelehnt.