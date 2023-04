Guardiola schwärmt nach Doppelpack Haaland „auf einer Stufe mit Messi und Ronaldo“

Gegen Schlusslicht FC Southampton traf Haaland nach mehrwöchiger Pause zunächst per Kopf (45.). Dann sorgte der Tor-Wikinger in der 68. Minute mit einem akrobatischen Seitfallzieher für das nächste Highlight seiner jungen Karriere. Längst schreibt Haaland Geschichte: Es steht nunmehr in der Premier League bei 30 Toren in 27 Einsätzen, 44 Treffer sind es schon in 38 Pflichtspielen für City.