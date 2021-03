Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Jörg Daniel 1979 mit Gerd Zewe und Rudi Bommer (v. re.). Foto: HORSTMÜLLER GmbH

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Spieltag! Und was für einer: Um 13.30 Uhr ist am Sonntag in der Arena Anstoß zur Zweitliga-Partie gegen den 1. FC Nürnberg, und die muss die Truppe von Trainer Uwe Rösler unbedingt gewinnen. Sollte sie es nicht tun, hilft im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg wohl selbst der beste Rechenschieber nichts mehr.

Lesen Sie auch Sonntag gegen Nürnberg : Hier kann man Fortuna sehen und hören

So ist es um das Personal bestellt Felix Klaus fällt für das Nürnberg-Spiel wegen seiner Oberschenkelzerrung noch aus, doch Rösler rechnet in der nächsten Woche wieder fest mit ihm. Mehr Geduld brauchen die Eigengewächse Shinta Appelkamp und Emmanuel Iyoha mit ihren Muskelverletzungen.

Das haben wir heute im Angebot Wir erinnern noch einmal an das große Zweitliga-Meisterschaftsfinale zwischen Nürnberg und Fortuna vor drei Jahren und beantworten dabei zugleich die Frage: Was macht eigentlich Aufstiegsheld Kaan Ayhan? Ab 13 Uhr widmen wir uns dann ganz dem aktuellen Spiel – mit Bericht, Einzelkritik, Bildern und Kommentar.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 7. März. Heutzutage undenkbar, an diesem Tag des Jahres 1979 Realität: Europapokal, es geht um den Einzug ins Halbfinale, und nur 9000 Zuschauer im weiten Rund des Rheinstadions fühlen sich berufen, ihre Farben zu unterstützen.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen Nürnberg aussehen

Auf dem Weg zu Fortunas größtem internationalem Erfolg, dem Erreichen des Endspiels im Europapokal der Pokalsieger, galt es, die unbequeme Schweizer Mannschaft von Servette Genf auszuschalten. Die Düsseldorfer gingen mit der Hypothek einer 0:5-Klatsche beim vorangegangenen Bundesliga-Auftritt in Stuttgart in dieses Viertelfinal-Hinspiel. Schnell zeigte sich aber, dass Servette sozusagen den Bus vor seinem Tor geparkt hatte. Indiz dafür war, dass Fortuna-Keeper Jörg Daniel erstmals in der 36. Minute einen Ball zu sehen bekam.

So gestaltete sich die Begegnung zu einem Spiel auf ein Tor, doch so sehr sich die Flingerner auch bemühten, der erlösende Führungstreffer wollte einfach nicht fallen. Wenn es aus dem Spiel heraus schon nicht klappen sollte, so war die Erleichterung groß, als der polnische Schiedsrichter Jarguz in der 84. Minute auf Foulelfmeter entschied. Mit grandiosem Optimismus ausgestattet, änderte die Stadionregie bereits das Zwischenergebnis auf der Anzeigetafel auf den scheinbaren neuen Spielstand von 1:0 für Fortuna.

Was sollte auch schief gehen? Da stand schließlich in Gerd „Zimbo“ Zimmermann ein Mann am Punkt, der aus dem Stand das Leder samt Torwart in Eckige hämmern konnte. Aber nicht so an diesem regnerischen Abend in Stockum. Zimmermann scheiterte an seinen Nerven, und auch die letzte Möglichkeit auf einen siegreichen Abend war verpufft.

Das ernüchternde Endergebnis lautete 0:0. Doch es sollte sich zeigen, dass dieses Resultat für ein Heimteam im Europapokal, wo ja Auswärtstore doppelt zählen, gar nicht so ungünstig ist. Im Rückspiel spielte Fortuna passgenau 1:1 – doch dazu mehr am 21. März.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Spieltags-Sonntag sind unsere Fortuna-Reporter selbstverständlich voll auf Ballhöhe. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)