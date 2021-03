Fortunas Rechtsverteidiger : Matthias Zimmermann lässt seine Zukunft offen

Foto: Frederic Scheidemann 19 Bilder Das ist Matthias Zimmermann

Düsseldorf Fortunas Verteidiger hat einen Vertrag bis 2024, will aber auf jeden Fall noch einmal in der Bundesliga spielen. Über seinen derzeit verletzten Partner auf der rechten Seite, Shinta Appelkamp, sagt er: „Er erinnert mich oft an mich, als ich noch so jung war.“

Es muss schon einiges passieren, bevor Matthias Zimmermann seine gute Laune verliert. Mit einem freundlichen Lachen beginnt Fortunas Rechtsverteidiger das Videogespräch – doch sollte deshalb niemand annehmen, dass „Zimbo“ die 2:3-Niederlage beim 1. FC Heidenheim und das damit verbundene starke Schrumpfen der Aufstiegshoffnungen auf die leichte Schulter nähme. „Unmittelbar nach so einem Spiel habe ich bestimmt kein Lächeln im Gesicht“, erklärt er. „Da bin ich ganz schön sauer. Aber ich bin eben ein optimistischer Mensch, und deshalb schaue ich schon bald wieder nur noch nach vorne.“

Das Nächste, das Zimmermann in dieser Blickrichtung ausfindig machen kann, ist das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg. Ein Duell der Enttäuschten, denn der „Club“ liegt noch ein ganzes Stück weiter hinter den eigenen Erwartungen zurück als die Düsseldorfer. „Es sind trotzdem immer tolle Spiele gegen Nürnberg“, meint Zimmermann, der dabei nicht zuletzt an die hochspannende Entscheidung im Rennen um die Zweitliga-Meisterschaft 2018 denkt.

„Der Club ist wie wir ein Verein mit großer Tradition, da machen die Spiele einfach ungeheuer Spaß“, sagt der gebürtige Karlsruher. „Es tut aber allen weh, dass bei den tollen Fans beider Vereine keine Zuschauer dabei sind. Wir hätten in den Heimspielen sicher 25.000 bis 30.000 Zuschauer gehabt, und die fehlen uns einfach. In jedem Spiel.“

Zwei bis drei Prozent mehr, so Zimmermann, würde jeder Spieler sicher aus sich herausholen, wenn die gewohnte Power von den Rängen käme, „zum Beispiel, wenn alle dich wegen einer gut angebrachten Grätsche feiern“. Doch darauf werden die Fortunen wie alle anderen Klubs noch eine ganze Weile verzichten müssen.

Und wo das Thema „Fehlen“ gerade ansteht, gibt Zimmermann eins zu: „Shinta Appelkamp ist ein wichtiger Spieler für uns. Wir haben uns auf der rechten Seite prima ergänzt, und ich hoffe sehr, dass er nach seiner Verletzung bald zurück ist. Er erinnert mich oft an mich, als ich noch so jung war. Allerdings dürfen wir auch nicht zu viel von ihm erwarten: Shinta ist schließlich erst 20.“

Ob es für Fortuna noch zum Aufstieg reichen kann? „Ehrlich gesagt, habe ich da noch keine Rechnungen angestellt“, sagt der 28-Jährige. „Wir sollten die Marschroute haben, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Dann sehen wir, was dabei herauskommt.“