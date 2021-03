2:0 in Wiedenbrück : Ofori bringt Fortunas U23 auf die Siegerstraße

2:0 in Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück Die klubinterne Ausleihe von Zweitliga-Profi Kelvin Ofori an die Regionalliga-Mannschaft hat sich ausgezahlt. Der Ghanaer erzielt beim 2:0-Sieg in Wiedenbrück den Führungstreffer. Lex-Tyger Lobinger sorgt für den Endstand.

Der Weg aufs Feld führte über die Hauptstraße. Das Corona-Schutzkonzept des SC Wiedenbrück sieht vor, dass die Gastmannschaften die Kabinen der nahegelegenen Turnhalle nutzen – und so mussten Fortunas Regionalliga-Fußballer einige Meter mehr zurücklegen als üblich. Ein Problem stellte das nicht dar, denn die „Zwote“ besiegte den Aufsteiger nach einer lange Zeit zerfahrenen Partie mit 2:0.

Routinier Oliver Fink hatte die Fahrt nach Ostwestfalen leicht angeschlagen nicht mit angetreten, eine Vorsichtsmaßnahme. Dafür stand Profi-Leihgabe Kelvin Ofori wieder in der Startelf. Im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen Rot-Weiss Essen veränderte Trainer Nico Michaty seine Startformation noch auf zwei weiteren Positionen: Für Davor Lovren begann Tim Köther, und Sebastian Woitzyk startete anstelle von Moritz Montag als Rechtsverteidiger.

Die defensive Stabilität litt unter diesen personellen Wechseln nicht. Auf dem seifigen Rasen des Wiedenbrücker Jahnstadions verteidigte die „Zwote“ sicher – mit einer Ausnahme. Kapitän Tim Oberdorf leistete sich nach wenigen Minuten einen ungewohnten Aussetzer und verlor den Ball im eigenen Strafraum an Phil Beckhoff. Dass dieser Patzer folgenlos blieb, lag an Torwart Dennis Gorka. Der 18-Jährige schnappte Beckhoff die Kugel in letzter Sekunde mit einer Klasse-Reaktion vom Schlappen.