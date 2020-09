Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Endlich wieder Fußball in der Arena – und am Samstag sogar mit Zuschauern. Foto: dpa/Sascha Schuermann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Spieltag! Die zweite Partie in der Zweiten Liga steht an – und damit das erste Heimspiel gegen die Würzburger Kickers (13 Uhr). Der Kontrahent ist ebenfalls mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Dementsprechend geht es für beide Teams darum, einen kompletten Fehlstart zu verhindern.

Das ist auf dem Transfermarkt los Warten. Geduld haben. Warten. Geduld haben. Es gilt weiterhin: Fortuna sucht vor allem einen Links- und einen Innenverteidiger sowie einen spielstarken Stürmer, sofern der wechselwillige Kenan Karaman noch einen neuen Verein findet. Sportvorstand Uwe Klein hat immer betont, dass es bis zum Ende der Transferperiode am 5. Oktober dauern kann, bis der Kader steht. Und genau danach sieht es jetzt auch aus.

So ist es um das Personal bestellt Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber), Gökhan Gül (Mittelfußbruch) und Edgar Prib (Muskelverletzung) nehmen derzeit nicht am Training teil. Prib ist für das Würzburg-Spiel und wahrscheinlich auch für die Partie in Kiel (4. Oktober) kein Thema. Hinzu kommt, dass Stürmer Nana Ampomah am Samstag gelb-rot-gesperrt ist. Immerhin gibt es eine gute Nachricht aus dem Lazarett: Gül wurde bereits erfolgreich operiert, alles ist bestens gelaufen.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Sie bekommen, was Sie von uns rund um Heimspiele gewohnt sind – vor der Partie sagen Gianni Costa und Bernd Jolitz, wie sie aufstellen würden. Direkt nach Schlusspfiff gibt es unseren Spielbericht und kurz darauf auch eine erste Einordnung. Und einen kleinen Rückblick auf ein denkwürdiges Duell mit Würzburg gibt es auch noch – Julian Schauerte spielt dabei die Hauptrolle.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 26. September – und an diesem Tag des Jahres 1997 herrschte mal wieder fußballerische Tristesse in der Landeshaupstadt. Der Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf zeigte an jenem Nachmittag eines der wenigen erwähnenswerten Spiele der Zweitligasaison 1997/98 unter Trainer Uli Maslo. Größen wie Jörg Bach, Lars Unger oder auch Igor Dobrowolski schlichen meist lustlos über den Rasen. Doch gegen den späteren Absteiger aus Sachsen, FSV Zwickau, reichte es zum einen glatten, nie gefährdeten 4:1-Heimsieg. Fortuna schloss die Saison auf einem enttäuschenden siebten Platz ab.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Samstag sind unsere Fortuna-Reporter natürlich wieder im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

