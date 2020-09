Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Uwe und Uwe: Klein (li.) und Rösler. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Fortuna trainiert auch heute einmal. Und zwar am Vormittag um 11 Uhr – wie in diesen Tagen üblich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Nachmittag steht dann die obligatorische Pressekonferenz mit Trainer Uwe Rösler vor dem Spiel gegen die Würzburger Kickers (14 Uhr) an.

Das ist auf dem Transfermarkt los Ja, auch wir können es eigentlich nicht mehr lesen, hören und auch schreiben: Fortuna sucht vor allem einen Links- und einen Innenverteidiger sowie einen spielstarken Stürmer, sofern der wechselwillige Kenan Karaman noch einen neuen Verein findet. Hinzu kommt vielleicht auch noch ein kreativer Mittelfeldmann, falls sich eine Gelegenheit zur günstigen Verpflichtung bieten sollte. Sportvorstand Uwe Klein hat immer betont, dass es bis zum Ende der Transferperiode am 5. Oktober dauern kann, bis der Kader steht. Und genau danach sieht es jetzt auch aus.

So ist es um das Personal bestellt Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Edgar Prib (Muskelverletzung) sind derzeit gar nicht im Trainingsbetrieb. Dawid Kownacki hat – sehr zur Freude von Trainer Uwe Rösler – auf eigenen Wunsch am Mittwoch bei der Zweitvertretung mitgespielt, um sich Spielpraxis zu holen. Andre Hoffmann (Hüftprobleme) war am Mittwoch wieder voll dabei. Gökhan Gül, der am Dienstag einen Schlag auf den Fuß bekam und vorzeitig abbrechen musste, fehlte am Mittwoch.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Das sagt der Kapitän – Adam Bodzek, der beim 1:2 in Hamburg nur eingewechselt wurde, über die Stimmung im Team. Zudem haben wir ein exklusives Interview mit dem Vorstandschef im Angebot. Thomas Röttgermann spricht unter anderem über die Rückkehr der Zuschauer in die Arena und über Solidarität im Fußball.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Heute springen wir in das düsterste Kapitel der deutschen Geschichte: Der Zweite Weltkrieg zwang auch den Fußballsport am Niederrhein zu besonderen Maßnahmen. So wurde ein sportliches Notprogramm ins Leben gerufen. Die Gauligisten (1. Liga - Fortuna) und die besten Bezirksligisten (2. Liga – Eller 04) wurden zusammengefasst. Nach nur fünf Spielen für Fortuna war diese „Notliga“ aber bereits Geschichte und man ging zur „Normalität“ über und startete am 5. November 1939 neu – mit der ursprünglichen Gauliga Niederrhein – Saison 1939/40.

Doch zuvor trafen am 24. September 1939 Fortuna und Eller 04 am Flinger Broich aufeinander. F95 gewann mit 4:1. Die Tore erzielten Rudi Gühler (2), Hans Heibach und Ernst Albrecht.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Donnerstag sind unsere Fortuna-Reporter natürlich wieder im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

