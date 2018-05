Fortuna Düsseldorf verpflichtet Kenan Karaman

Düsseldorf Fortuna hat Kenan Karaman ablösefrei von Hannover 96 verpflichtet. Der 24-jährige Mittelfeldspieler hat am Freitag einen Vertrag bis 2021 unterschrieben.

Chefcoach Friedhelm Funkel glaubt, dass Karaman „sein Potential noch nicht ausgeschöpft“ hat. Wir sind davon überzeugt, dass er uns mit seiner Art helfen wird“, sagte der Trainer nach der Unterzeichnung. „Mit Kenan Karaman bekommen wir einen in der Offensive flexibel einsetzbaren Spieler dazu, der trotz seines noch jungen Alters bereits in der Bundesliga Erfahrung sammeln konnte.“

Der türkische Nationalspieler absolvierte in der vergangenen Saison für Hannover 96 in der Bundesliga 22 Spiele und kommt insgesamt auf 61 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse. „Ich freue mich auf eine aufregende Zeit in Düsseldorf“, sagte Karaman.