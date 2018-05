Düsseldorf: So feierte die Fortuna den Aufstieg 2018 in der Altstadt

Düsseldorf Tausende Fans feiern ihre Fortuna. Die gesamte Altstadt ist in Rot und Weiß getaucht, als dem Team die Meisterschale in der 2. Fußball-Bundesliga übergeben wird. Der Höhepunkt ist ein Überraschungsauftritt der Toten Hosen.

Wenn alle vorher denken, das wird eine große Party, und dann wird es eine noch viel größere Party, dann passt das wohl zu einer so erfolgreichen Saison. Genau so war es am Montagnachmittag, als Tausende Fortuna-Fans ihr Team auf dem Marktplatz vor dem Rathaus feierten. Aufstieg und Zweitliga-Meisterschaft gab es zu bejubeln, und für den Auftritt war am Morgen ein größerer Balkon am Rathaus aufgestellt worden. Nach langem Jubel für die Spieler traten als Überraschungsgäste sogar die Toten Hosen auf.