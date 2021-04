Kostenpflichtiger Inhalt: Wochen der Entscheidungen : So sieht der Fahrplan von Allofs für Fortuna aus

Foto: dpa/Marius Becker 29 Bilder Das ist Klaus Allofs

Analyse Düsseldorf Noch immer ist nicht klar, in welcher Liga Fortuna spielen wird. Auch deshalb gibt es eine Reihe von offenen Fragen beim Bundesliga-Absteiger. Wie sieht die Zukunft des Trainers aus. Was passiert im Kader? Klaus Allofs will sich bei den Entscheidungen nicht drängen lassen. Das sind seine Pläne.