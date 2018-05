Fortuna Düsseldorf offenbar an Nationalspieler aus Luxemburg interessiert

Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf ist offenbar erneut an einer Verstärkung aus einem Nachbarland interessiert. Der 25-jährige Laurent Jans ist als Rechtsverteidiger des belgischen Erstligisten KVRS Waasland-Beveren durch starke Leistungen aufgefallen. Zwei belgische Klubs sind freilich mit im Transferrennen.

Jans hat seinen Marktwert in den drei Jahren seit seinem Wechsel von CS Fola Esch in Luxemburg nach Waasland-Beveren von 175.000 auf geschätzte 1,2 Millionen Euro gesteigert. Am 31. Mai und 5. Juni will der 1,78-Meter-Mann seine nächsten beiden Länderspiele mit Luxemburg gegen WM-Teilnehmer Senegal und Georgien absolvieren.