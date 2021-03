Ex-Spieler gratuliert : So freut sich Thommy für die Fortuna-Kollegen

Düsseldorf/Stuttgart Im Winter hat Fortuna mächtig gebaggert, doch Erik Thommy wollte sich lieber beim VfB Stuttgart in der Bundesliga durchsetzen. Doch so ganz scheint er das Kapitel Düsseldorf noch nicht abgeschlossen zu haben. Es gibt noch viele Verbindungen.

Über diesen Sieg hat sich Erik Thommy so richtig gefreut. Noch während des Spiels der Fortuna gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag (3:1) hat er virtuelle Gratulationen losgeschickt. Nach dem 1:0 seines alten Weggefährten Andre Hoffmann postete er: „Da bist du doch Junge, Andre Hoffmann.“ Dazu auch noch eine Rakete. Und auch der weitere Spielverlauf wurde von ihm euphorisch kommentiert.

Thommy, 26, hat noch immer viele Kontakte zur Fortuna und nach Düsseldorf. In der Mannschaft hat der Leihspieler im vergangenen Jahr ein hohes Ansehen gehabt. Doch schnell war klar, dass eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in der Zweiten Liga für beide Seiten so nicht passen würde. Thommy wollte sich unbedingt beim VfB Stuttgart in der Bundesliga durchsetzen. Das Projekt hat bislang, auch aufgrund einer langwierigen Verletzung (Ellbogenbruch) des Angreifers, noch nicht richtig Fahrt aufgenommen.