Fortunas Verletzten-Update : Ein Stammspieler kehrt zurück, Kastenmeier muss aussetzen

Foto: Christof Wolff 59 Bilder Diese Noten haben wir und die Fans den Fortuna-Profis gegeben

Düsseldorf Nach dem Spiel gegen den Hamburger SV war zu befürchten, dass sich die Verletzungssorgen bei Trainer Daniel Thioune noch vergrößern. Der Montag brachte nun Licht ins Dunkel. Wie schlimm die einzelnen Blessuren wirklich sind. Und welche Stammkraft wieder ins Training zurückkehrte.

Auch wenn das Wetter an diesem Montagnachmittag nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig war, konnten auf dem Düsseldorfer Trainingsplatz in Stockum zumindest kleinere Hoffnungsschimmer vernommen werden. Trainer Daniel Thioune, der noch von Sonntag auf Montag in Baden-Württemberg weilte, um dort an einer Trainertagung teilzunehmen, konnte Innenverteidiger Jordy de Wijs wieder auf dem grünen Rasen begrüßen. Der Niederländer fiel in den vergangenen beiden Partien aufgrund eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich aus.

Neben ihm nahm auch Felix Klaus, der am vergangenen Samstagabend angeschlagen zur Halbzeit ausgewechselt wurde, an der Übungseinheit teil. Dagegen fehlten allerdings die angeschlagenen Matthias Zimmermann und Florian Kastenmeier. Fortunas Rechtsverteidiger wird bis Freitag seine Platzwunde an der Augenbraue verheilen lassen. Auch das Testspiel gegen den VfL Bochum am Donnerstag setzt er noch aus. Kastenmeier wird voraussichtlich erst wieder in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Der Torhüter laboriert an einer Nervenreizung im Oberschenkel. Glück im Unglück, denn eigentlich gingen viele bei Fortuna von einem Muskelfaserriss aus.

Rouwen Hennings (Fersenprobleme) und Nicolas Gavory (Rippenprellung) werden es in der Länderspielpause auch noch einige Tage etwas ruhiger angehen lassen. Ob es für Andre Hoffmann bis zum Spiel gegen Arminia Bielefeld in zwei Wochen reicht, ist noch unklar. Daniel Ginczek und Nana Ampomah werden Fortuna noch längere Zeit fehlen.

Lesen Sie auch 0:2-Niederlage beim HSV : Warum Fortuna so keine Spitzenmannschaft ist

Foto: Frederic Scheidemann 56 Bilder Das sind die besten und schlechtesten Fortuna-Trainer aller Zeiten