Von Punkband bis Erzbischof : Diese Promis sind Fans der Fortuna

Düsseldorf Unter den Anhängern der Fortuna sind auch zahlreiche Prominente. Zu den Unterstützern des Traditionsvereins vom Flinger Broich gehören eine Punkband ebenso wie ein hoher katholischer Geistlicher. Wer sonst zu den Fans zählt.

Vielleicht erklärt sich die Faszination ganz gut, wenn man sieht, dass es auf der einen Seite eine Punkband im Unterstützerkreis gibt und auch ein hoher katholischer Geistlicher dazugehört. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch fiebert seit Jahren mit Fortuna mit: „Meine ersten Fortuna-Spiele habe ich zu der Zeit gesehen, als Fortuna noch in den 1960er-Jahren in der Regionalliga spielte. In meiner Erinnerung war mein erstes Spiel ein Auswärtsspiel beim VfR Neuss. Das letzte Fortuna-Spiel, das ich live gesehen habe, war das im März gegen den VfB Lübeck. Die Stimmung bei dieser Partie war aber nicht so großartig wie beim Eröffnungs-Gottesdienst des Weltjugendtags in der Düsseldorfer Arena.“