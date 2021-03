Fortuna-Spieler fällt monatelang aus : So schwer hat sich Pledl verletzt

So schwer hat sich Pledl verletzt

Update Düssseldorf Schon die erste Einschätzung war nicht besonders optimistisch. Nun gibt es bei der Verletzung von Thomas Pledl eine genaue Diagnose. Der 26-Jährige wird monatelang ausfallen. Was Uwe Rösler dazu sagt. Wie der Spieler reagiert.

„Toni hat sich das Knie verdreht, und es hat richtig geknackt“, sagte Mannschaftsarzt Ulf Blecker besorgt. Dem Außenstürmer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, droht nun eine lange Pause. „Das tut mir so leid für Toni, der so stark gespielt hat“, betonte Cheftrainer Uwe Rösler. „Das ist wirklich tragisch.“