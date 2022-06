Senf drupp – die F95-Kolumne : Bei der Fortuna ist noch Luft nach oben

Düsseldorf Auch wenn die Zweite Liga einmal Sommerpause macht – mit den Gedanken ist Norbert Meier immer dabei bei der Fortuna. In seiner heutigen Kolumne blickt der langjährige Erfolgstrainer schon einmal nach vorn: Worauf müssen die Düsseldorfer jetzt achten? Was erwartet Sie in der neuen Saison?