Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Thomas Pledl nach seiner Verletzung.

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Auslaufen, regenerieren – das sind die Schlagworte für alle, die den Löwenanteil der Partie gegen den 1. FC Nürnberg (3:1) bestritten haben. Diejenigen, die weniger Spielanteile erhielten, absolvieren ein Spielersatz-Training.

So ist es um das Personal bestellt Seit dem Sonntag bangen alle bei Fortuna um Thomas Pledl – oder genauer gesagt um dessen linkes Knie. Der Außenspieler konnte nach der unglücklichen Szene, in der er offenbar im Rasen hängenblieb, nur gestützt auf Mannschaftsarzt Ulf Blecker und den Physio den Platz verlassen. Ein MRT wird näheren Aufschluss bringen. Felix Klaus soll nach seiner Oberschenkelzerrung in dieser Woche ins Training zurückkehren.

Das haben wir heute im Angebot Warum nicht immer so dynamisch und entschlossen? Diese Frage stellen wir heute in Richtung Marcel Sobottka und schildern, warum er in dieser Saison noch ganz wichtig werden kann. Zudem befassen wir uns noch einmal etwas genauer mit einigen prominenten Fortuna-Fans.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 8. März – ein ganz besonderes Datum vor genau 35 Jahren. Denn an diesem Tag gelang Fortuna ein ganz seltenes Kunststück: ein Sieg beim FC Bayern München, allerdings noch im alten Olympiastadion vor der heutzutage beinahe unfassbaren Minuskulisse von 10.000 Zuschauern.

Das Spiel nahm einen Verlauf, der an Dramatik kaum zu überbieten war. Binnen zwölf Minuten führte der Abstiegskandidat urplötzlich beim Titelaspiranten. Ralf Dusend (37.), Holger Fach (45.) und Ralf Dusend zum Zweiten (49.) brachten die Flingerner sensationell 3:0 in Führung. Die Bayern, allen voran Trainer Udo Lattek, schäumten vor Wut. Ihr Groll richtete sich besonders gegen den Schweizer Schiedsrichter Kurt Röthlisberger, der ihrer Meinung nach eine Abseitsstellung von Dusend und einen Foulelfmeter für den FCB übersehen hatte.

Dennoch gelang es den Münchnern, noch auf 2:3 heranzukommen. Besonders nach dem zweiten Treffer (83.) durch Sören Lerby schossen sie aus allen Rohren und verzweifelten regelrecht an der Nummer eins im Düsseldorfer Kasten. Damit wären wir beim Helden des Tages und dem großen Rückhalt der Fortuna: Jörg Schmadtke. Der junge Keeper, der erstmals beim Hinspiel gegen den FC Bayern (4:0) im Tor der ersten Mannschaft gestanden hatte, sorgte im Rückspiel dafür, dass seine Mannschaft das Spielfeld abermals als Sieger verließ.

Weniger Glück hatte Keeper Raimond Aumann von FC Bayern. Nach einem Zusammenprall mit den Fortunen Andreas Keim und Günter Thiele blieb er mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen (45.); Diagnose: Kreuzbandriss.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Montag halten unsere Fortuna-Reporter für Sie Augen und Ohren offen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)