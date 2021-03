Geisterspiele wegen Corona : So bekommen Fortuna-Fans ihr Geld zurück

So bekommen Fortuna-Fans ihr Geld zurück

Die Arena in Düsseldorf. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Durch die Corona-Pandemie mussten auch die Partien in der Zweiten Liga fast ausschließlich vor leeren Rängen ausgetragen werden. Fortuna bietet nun Dauerkarteninhabern an, sich für zwei weitere Partien ihr Geld anteilig zurückerstatten zu lassen. Wie das funktioniert.

Schon vor der Saison war absehbar, dass es wohl nichts werden würde mit Fans in den Stadien. Und doch haben tausende Fans sich nicht davon abhalten lassen, ihre Treue zum Verein auch mit dem Kauf einer Dauerkarte zu zeigen. Vom Live-Erlebnis in der Arena im Stadtteil Stockum sollten sie fast nichts haben.

Der Verein schreibt in einer Mitteilung: „Die Ticketpreis-Rückerstattung läuft wie gewohnt über das Online-Rückerstattungstool und ist ab 11 Uhr verfügbar. Fortuna-Fans können dabei nach wie vor auswählen, ob sie den vollen Preis zurückerhalten, den Kaufpreis in einen Shop-Gutschein umwandeln lassen oder den Betrag zugunsten der Platzentwicklung am Nachwuchsleistungszentrum spenden möchten. Die Ticketpreis-Rückerstattung für die Spiele gegen Nürnberg und Bochum ist bis Samstag, 15. Mai, möglich.“