0:2-Niederlage beim Hamburger SV : Warum Fortuna so keine Spitzenmannschaft ist

Meinung Hamburg Fehlende Konstanz ist der bislang größte Gegner von Fortuna in dieser Saison. Ein Schritt vor, ein Schritt auf der Stelle, ein Schritt zurück. Verletzte hin, Verletzte her – die Düsseldorfer drohen bei dieser Entwicklung ins Mittelmaß abzurutschen. Was passieren muss.